Жители Ростовской области высмеяли появление Зеленского в телеэфире

Жители Ростовской области не замедлили едко высмеять в соцсетях разглагольствования Зеленского на тему Донбасса и Крыма. Среди комментариев упомянем реплику о том, что кто был клоуном, тот им и остался, а также мнение, что украинский наркофюрер ничего дельного сказать не способен, поэтому несет одну чепуху.