Жители Ростовской области высмеяли появление Зеленского в телеэфире

Ростовские пользователи соцсетей отреагировали на неожиданное появление украинского главаря Владимира Зеленского в местном телеэфире.
Накануне в результате хакерской атаки на телеэкранах жителей Ростовской и Белгородской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя внезапно на пару минут появился что-то вещающий на мове Зеленский, сообщает 1rnd.ru.
Жители Ростовской области не замедлили едко высмеять в соцсетях разглагольствования Зеленского на тему Донбасса и Крыма. Среди комментариев упомянем реплику о том, что кто был клоуном, тот им и остался, а также мнение, что украинский наркофюрер ничего дельного сказать не способен, поэтому несет одну чепуху.