Зеленский назвал «удовольствием» возможное назначение Джонсона на пост посла Британии в Киеве

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании видеть бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона на должности посла королевства в Киеве. Об этом он рассказал в интервью Sky News.
По словам главы государства, у него сложились замечательные отношения с британским политиком. Джонсон оказал украинскому руководству серьезную помощь в начале спецоперации России.
«Чтобы он был послом от Великобритании на Украине? Это бы доставило удовольствие. Он хороший парень. Я не думаю, что он готов на такой статус, но кто знает», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее сообщалось, что Джонсон посетил украинский город Буча. После этого политик отправился в Киев на переговоры с Зеленским.