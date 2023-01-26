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Зеленский назвал «удовольствием» возможное назначение Джонсона на пост посла Британии в Киеве

Политика
Зеленский назвал «удовольствием» возможное назначение Джонсона на пост посла Британии в Киеве

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании видеть бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона на должности посла королевства в Киеве. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

По словам главы государства, у него сложились замечательные отношения с британским политиком. Джонсон оказал украинскому руководству серьезную помощь в начале спецоперации России.

«Чтобы он был послом от Великобритании на Украине? Это бы доставило удовольствие. Он хороший парень. Я не думаю, что он готов на такой статус, но кто знает», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Джонсон посетил украинский город Буча. После этого политик отправился в Киев на переговоры с Зеленским.
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