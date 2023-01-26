Госсовет Татарстана решил переименовать должность президента региона без переходного периода

Депутаты госсовета Татарстана одобрили поправки в Конституцию республики. Об этом рассказал политик Альберт Хабибуллин.
Председатель комитета госсовета сообщил, что в ходе заседания приняли решение переименовать должность президента Татарстана без переходного периода. Новый вариант звучит как «глава — раис региона».
«Принятый закон содержит переходные положения, в соответствии с которыми новое наименование… будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан. Однако после проведения дополнительных консультаций… было принято решение отказаться от переходного периода», — уточнил Хабибуллин.
Изменения внесут в шесть разделов основного закона. Это 60 статей документа, говорится в сообщении. Большинство депутатов проголосовали за применение поправок.