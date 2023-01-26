МИД Франции прокомментировал денонсацию соглашения с Буркина-Фасо

Уагадугу, 26 января. Представители Министерства иностранных дел Франции заявили, что войска бывшей метрополии покинут территорию Буркина-Фасо в течение месяца.
«Мы официально получили денонсацию соглашения 2018 года от властей республики. В соответствии с его условиями, мы выполним просьбу и выведем личный состав до конца февраля», — заявили представители МИД.
В данный момент Министерство иностранных дел Франции обсуждает переброску части военнослужащих на территорию Нигера, который является одним из последних мест дислокации солдат бывшей метрополии в Африке. Ранее власти в Париже приняли аналогичное решение после провала операции «Бархан» в Мали.
В Буркина-Фасо все еще находятся около 400 солдат из армии Пятой республики. Они покинут страну к концу февраля, а вывод техники, которая принадлежит Елисейскому дворцу, завершится только в апреле 2023 года.
Мирное население республики неоднократно выходило на митинги против сотрудничества с бывшей метрополией. Жители Уагадугу и других городов государства призывали правительство разорвать всей контакты с Францией и укрепить сотрудничество с Россией.