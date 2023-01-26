События на Украине на 12:00 26 января: ВС России вошли в Углерар, Канада может передать Киеву пять танков

Служба безопасности Украины принудительно вербует жителей Херсонской области для проведения антироссийских акций, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из задержанных агентов СБУ. По его словам, он согласился на сотрудничество из опасений за безопасность своей семьи, после чего ему передали средства на приобретение флагов и прочей атрибутики для организации митингов против РФ.