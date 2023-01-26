События на Украине на 12:00 26 января: ВС России вошли в Углерар, Канада может передать Киеву пять танков

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 26 января.
Россия
Служба безопасности Украины принудительно вербует жителей Херсонской области для проведения антироссийских акций, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из задержанных агентов СБУ. По его словам, он согласился на сотрудничество из опасений за безопасность своей семьи, после чего ему передали средства на приобретение флагов и прочей атрибутики для организации митингов против РФ.
Тем временем на передовой продолжаются бои. На правом берегу Днепра в Херсонской области российским артиллеристам удалось уничтожить украинский склад с боеприпасами, при этом также ликвидированы семеро солдат противника, четверо ранены.
В свою очередь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью вели огонь по подконтрольной РФ территории региона. Около 40 артиллерийских снарядов были выпущены по гражданским объектам в Алешках, Новой Каховке, Каховке, Рыбачьем, Васильевке и Таврийске. Сведения о потерях и разрушениях пока не публиковались.
В Запорожской области весной ожидают наступления ВСУ, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, к этому времени Киев сможет доукомплектовать поредевшие в боях подразделения, бросив основные усилия на Мелитополь и Бердянск. Однако ситуация будет сильно зависеть от того, насколько ВС РФ продвинутся вперед и закрепятся.
События в Донбассе
Российские войска вошли в Угледар и заняли позиции на его окраинах, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Украинские подразделения пытаются контратаковать, но ВС РФ срывают их планы огнем артиллерии. Главной задачей наступающей группировки, отметил Кимаковский, является охват города и сковывание сил противника, поскольку такая тактика российских добровольцев хорошо показала себя в Соледаре.
В Луганской Народной Республике обнаружен очередной схрон иностранного вооружения и боеприпасов, передает РИА Новости. Как сообщили в силовых структурах, эти средства предназначались для снабжения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории региона. В тайнике лежали гранатометы шведско-британского и польского производства, мины и взрыватели к ним, а также патроны различного калибра. Часть оружия изъяли, остальное было уничтожено на месте.
Украина
Канада сообщила о возможности поставки на Украину до пяти танков Leopard 2А4 — самой старой версии, имеющейся на ее вооружении. Ожидается, что об этом официально заявят в ближайшее время.
Российские войска нанесли очередной удар по объектам на территории Украины. Попадания отмечены в Киеве, Одессе, Виннице и Днепропетровске (Днепре). В последнем, по сообщению властей, повреждено промышленное предприятие.