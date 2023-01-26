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Песков решительно ответил Зеленскому после его слов о переговорах с Путиным

Политика
Песков решительно ответил Зеленскому после его слов о переговорах с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, с какими обещаниями избирался Зеленский. Украинский политик в итоге не смог решить проблемы Донбасса и не соблюдал Минские соглашения.

«Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом (для дискуссий — Прим. ФАН) для президента Путина», — решительно отметил Песков в разговоре с прессой.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о нежелании вести мирные переговоры с Путиным. По его словам, такой диалог ему «неинтересен».
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