Песков решительно ответил Зеленскому после его слов о переговорах с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства напомнил, с какими обещаниями избирался Зеленский. Украинский политик в итоге не смог решить проблемы Донбасса и не соблюдал Минские соглашения.
«Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом (для дискуссий — Прим. ФАН) для президента Путина», — решительно отметил Песков в разговоре с прессой.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о нежелании вести мирные переговоры с Путиным. По его словам, такой диалог ему «неинтересен».