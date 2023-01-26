Соловейчик: запуск экспресса до аэропорта Пулково откладывается из-за просчета чиновников

Администрация Санкт-Петербурга планировала запустить экспресс до аэропорта Пулково в 2026 году. Идея важная и необходимая для города. Однако бытует мнение, что власти не уложатся в сроки. Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН объяснил, что влияет на реализацию проекта и почему нарушение сроков могут быть следствием очередного просчета Смольного.