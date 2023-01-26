Соловейчик: запуск экспресса до аэропорта Пулково откладывается из-за просчета чиновников

Администрация Санкт-Петербурга планировала запустить экспресс до аэропорта Пулково в 2026 году. Идея важная и необходимая для города. Однако бытует мнение, что власти не уложатся в сроки. Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН объяснил, что влияет на реализацию проекта и почему нарушение сроков могут быть следствием очередного просчета Смольного.
Как отметил политаналитик, проект запуска аэроэкспресса имеет особое значение для развития транспортной инфраструктуры и его реализация необходима. Однако в текущих реалиях, в рамках санкций будет довольно сложно изыскать средства на воплощение проекта в жизнь.
«Потребуются серьезные капиталовложения и в нынешней ситуации санкционного давления на нашу страну извне и при наличии существенных социально-экономических проблем изыскать средства будет непросто. Скорее всего, первоначально запланированные сроки запуска экспресса соблюдены не будут. Отодвинуть их на более отдаленное время придется с неизбежностью. Отсюда — и подобные заявления должностных лиц и экспертов, которые отражают реальное состояние дел по данной проблеме», — отметил собеседник ФАН.
Кроме того, Владимир Соловейчик считает, что отдельные пункты проекта следует рассмотреть более детально и оценить их целесообразность. В первую очередь вопросы вызывает даже утвержденный маршрут.
«Стоит еще раз, до окончательного утверждения проекта, проведения тендеров и начала работ оценить конкретные детали проекта. Может быть, действительно не надо ориентироваться на заход в Ломоносов, связанный с портами на побережье Финского залива, а подумать о выходе в более интересные, с точки зрения пассажиропотока, районы Ленинградской области?» — обратил внимание политаналитик.
Таким образом, проект, который планируется уже не первый год так и остается лишь задумкой, а сроки его реализации в очередной раз сдвигаются.
«Есть в этом вина Смольного? Два фактора, на мой взгляд. Объективный — финансовые проблемы. Субъективный — просчеты чиновников, долгие годы возглавлявших сферу транспорта», — заключил Соловейчик.
Создается впечатление, что одним из традиционных принципов работы администрации Санкт-Петербурга является перенос сроков реализации тех или иных проектов. Причем за примерами далеко ходить не надо, взять хотя бы строительство станций метро. Ранее ситуацию с петербуржской подземкой оценил ученый-социолог Максим Шугалей.