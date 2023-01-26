Бывший топ-менеджер крупных компаний заснул с сигаретой и погиб при пожаре в Москве

Бывший топ-менеджер крупных российских компаний Дмитрий Павочка погиб при пожаре в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что управленец заснул с непотушенной сигаретой.
Павочка был связан с проектами «Лукойла», «Русдрагмета» и АХК «Сухой». Кроме того, он руководил отделом международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства.
Ранее неисправная электропроводка привела к пожару в мебельном цехе в Ставрополе. Огонь распространился на площади 2 тыс. квадратных метров.