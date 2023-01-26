Певцу SHAMAN срезали дреды в новом клипе

Исполнитель патриотических хитов SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выпустил новый клип на песню «Исповедь». В конце музыкального видео певцу срезают дреды.
Новый клип артиста вышел на его YouTube-канале. SHAMAN сочинил музыку и слова к песне, а также написал сценарий клипа. По словам исполнителя, в песне он откровенно поет о том, что у него на душе.
«Делюсь своими переживаниями и, обращаясь к Всевышнему, прошу дать мне сил нести свой крест и не падать», — пояснил Дронов в описании клипа.
В музыкальном видео одетый в черное певец идет по заснеженному полю к старой, деревянной церкви. По пути SHAMAN падает и скидывает верхнюю одежду, показывая крест на груди.
Исполнитель заходит в церковь и падает на колени перед священнослужителем. Дронов протягивает ему большие ножницы. Священник срезает дреды артиста, после чего тот предстает перед зрителями в белой рубахе и с новой прической.
Поклонники пришли в восторг от нового клипа SHAMAN. Многие отметили, что текст песни «Исповедь» тронул их до слез.