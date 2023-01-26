Бывший сотрудник МИД РФ Бондарев раскрыл ужасную ошибку Запада в отношении России

Запад совершает ужасную ошибку, недооценивая наступательные возможности России в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил эмигрировавший в Евросоюз бывший сотрудник МИД РФ Борис Бондарев.
По словам экс-дипломата, многие британские читатели издания Daily Mail беспокоятся о возможном начале полномасштабной войны Лондона с Москвой из-за военной помощи Киеву со стороны западных стран.
«Было бы ужасной ошибкой недооценивать Россию в 2023 году, поскольку весной она планирует новое разрушительное наступление (на Украину. — Прим. ФАН)», — сказал Бондарев.
Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден обсудил с лидерами Британии, Германии, Италии и Франции помощь Украине.