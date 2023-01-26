В Кемеровской области стали в 15 раз чаще спасать людей благодаря санитарной авиации

В Кемеровской области случился настоящий прорыв в работе санитарной авиации. Это произошло благодаря появлению в столице Кузбасса вертолета для нужд медиков.
До 2021 года в регионе был только один вертолет в Таштаголе, принадлежащий «Аэрокузбассу». По контракту с Кемеровским областным центром медицины катастроф его использовали для транспортировки больных, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо». По данным регионального Минздрава, в 2018-2020 годах санавиация использовала вертолет для 8-9 пациентов в год.
В 2021 году ситуация изменилась. На основании государственного контракта на поставку авиационных услуг в целях нужд санитарной авиации региона бал получен второй вертолет, специализированный. Он стал базироваться в Кемерове и за время действия контракта совершил 62 вылета.
В прошедшем 2022 году новый вертолет совершил за год 134 вылета, и это в 15 раз больше, чем было еще пару лет назад. Каждый из пациентов нуждался в срочной помощи. В большинстве случаев их по воздуху доставляли прямо на стол хирургам.