В Кемеровской области стали в 15 раз чаще спасать людей благодаря санитарной авиации

В прошедшем 2022 году новый вертолет совершил за год 134 вылета, и это в 15 раз больше, чем было еще пару лет назад. Каждый из пациентов нуждался в срочной помощи. В большинстве случаев их по воздуху доставляли прямо на стол хирургам.