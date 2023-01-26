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Кирби: США не видят угрозы российских ударов по странам НАТО

Армия
Кирби: США не видят угрозы российских ударов по странам НАТО

Власти Соединенных Штатов не видят угрозы российских ударов по странам-участницам Североатлантического альянса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби

В Вашингтоне считают, что нет никаких признаков планирования или подготовки ВС РФ к ударам по территории государств НАТО, подчеркнул высокопоставленный американский чиновник

«Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин (президент Российской Федерации Владимир) Путин планирует удары по территории НАТО», — сообщил Кирби представителям СМИ.

Ранее стало известно, что США, ФРГ, Великобритания и Польша решили поставить свои тяжелые танки украинской армии. В Кремле сочли таковые действия свидетельством прямой вовлеченности Запада в острую фазу кризиса на Украине.

Ранее «Царьград» рассказал, с какой целью американский президент Джо Байден взял личное шефство над ВСУ.
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