Кирби: США не видят угрозы российских ударов по странам НАТО

Власти Соединенных Штатов не видят угрозы российских ударов по странам-участницам Североатлантического альянса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби
В Вашингтоне считают, что нет никаких признаков планирования или подготовки ВС РФ к ударам по территории государств НАТО, подчеркнул высокопоставленный американский чиновник
«Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин (президент Российской Федерации Владимир) Путин планирует удары по территории НАТО», — сообщил Кирби представителям СМИ.
Ранее стало известно, что США, ФРГ, Великобритания и Польша решили поставить свои тяжелые танки украинской армии. В Кремле сочли таковые действия свидетельством прямой вовлеченности Запада в острую фазу кризиса на Украине.
Ранее «Царьград» рассказал, с какой целью американский президент Джо Байден взял личное шефство над ВСУ.