Экс-депутат Худяков заявил, что в претензиях Собчак нет логики

По его словам, Собчак вполне может продавать дом неспешно, чтобы выручить за него больше денег. Он подчеркнул, что не сказал ни одного плохого слова о журналистке, а лишь восхитился ее практической жилкой и умением делать состояние из воздуха. Худяков уверен, что основная претензия знаменитости в том, что он сбивает цену на особняк.