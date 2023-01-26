Экс-депутат Худяков заявил, что в претензиях Собчак нет логики

Бывший депутат Роман Худяков заявил, что в претензиях журналистки и телеведущей Ксении Собчак нет логики. Он не отказывается от своих слов о продаже особняка знаменитости.
Ранее Худяков сообщил, что Собчак планирует продать дом за 6 млн долларов и покинуть Россию. Журналистка ответила бывшему депутату, что информация не соответствует действительности, да и особняк стоит в разы дороже. Худяков не увидел логики в словах телеведущей.
«Судите сами, «особняк не продается», — говорит она. «Особняк стоит дороже 6 млн долларов», — говорит она. То есть цена все же есть – и она выше! Но оценивал особняк в «Горках-6» не я, а риелтор», — написал экс-депутат в Telegram-канале.
По его словам, Собчак вполне может продавать дом неспешно, чтобы выручить за него больше денег. Он подчеркнул, что не сказал ни одного плохого слова о журналистке, а лишь восхитился ее практической жилкой и умением делать состояние из воздуха. Худяков уверен, что основная претензия знаменитости в том, что он сбивает цену на особняк.