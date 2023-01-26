Проблемы с электроснабжением начались в Одесской области из-за обстрелов

Жители Одесской области столкнулись с проблемами с электроснабжением. Причиной этого стали удары по объектам критической инфраструктуры, сообщил глава местной ОВА Максим Марченко.
Чиновник отметил, что в ходе массированных ракетных ударов были повреждены энергообъекты в ряде украинских регионов, среди которых оказалась и Одесская область. Специалисты уже ведут восстановительные работы, но на ремонт понадобится какое-то время.
Марченко поручил начальникам районных администраций открыть «пункты несокрушимости», где местные жители смогут погреться, взять воды и получить доступ к электричеству.