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Пенсионер из Петербурга лишился 40 млн рублей после звонка лжебанкира

Происшествия
Пенсионер из Петербурга лишился 40 млн рублей после звонка лжебанкира

В полицию Петербурга обратился пожилой мужчина. Он заявил, что телефонный мошенник лишил его сбережений, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Злоумышленник заявил о наличии угрозы сохранности денег пенсионера. Он убедил пострадавшего перевести сбережения на «безопасный» счет. Пострадавший сделал транзакции на 40 миллионов рублей.

Полиция ранее обезвредила курьера телефонного мошенника в Подмосковье. Он помог аферисту обмануть женщину на 100 тысяч рублей, сообщило РИАМО.
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