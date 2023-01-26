Пенсионер из Петербурга лишился 40 млн рублей после звонка лжебанкира

В полицию Петербурга обратился пожилой мужчина. Он заявил, что телефонный мошенник лишил его сбережений, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Злоумышленник заявил о наличии угрозы сохранности денег пенсионера. Он убедил пострадавшего перевести сбережения на «безопасный» счет. Пострадавший сделал транзакции на 40 миллионов рублей.
Полиция ранее обезвредила курьера телефонного мошенника в Подмосковье. Он помог аферисту обмануть женщину на 100 тысяч рублей, сообщило РИАМО.