Четыре олимпийских бассейна мусора скопилось в реке Дрине на Балканах

Переправа в городе Вишеград некогда вдохновила югославского писателя Иво Андрича написать принесший ему Нобелевскую премию роман «Мост на Дрине». Однако именно здесь в последние годы разразилась экологическая катастрофа. Реку заполонил мусор, который, по словам местных жителей, приплывает не только из соседних городов, Горажде и Фоча, но и с территорий Сербии и Черногории. Руководство гидроэлектростанции в паре километров от Вишеграда установило барьер, чтобы мусор не попадал в плотину. Однако реке от этого не легче: сейчас в пределах ограждения скопилось около 10 000 кубических метров отходов.