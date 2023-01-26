Четыре олимпийских бассейна мусора скопилось в реке Дрине на Балканах

Изумрудная река, протекающая по территориям Сербии и Боснии и Герцеговины, превратилась в мусорный полигон. «Зеленка», как ее ласково называют сербы, считается одной из самых живописных водных артерий Балканского полуострова.
Переправа в городе Вишеград некогда вдохновила югославского писателя Иво Андрича написать принесший ему Нобелевскую премию роман «Мост на Дрине». Однако именно здесь в последние годы разразилась экологическая катастрофа. Реку заполонил мусор, который, по словам местных жителей, приплывает не только из соседних городов, Горажде и Фоча, но и с территорий Сербии и Черногории. Руководство гидроэлектростанции в паре километров от Вишеграда установило барьер, чтобы мусор не попадал в плотину. Однако реке от этого не легче: сейчас в пределах ограждения скопилось около 10 000 кубических метров отходов.
Экологи бьют тревогу: на вылавливание мусора из реки потребуется полгода, и непонятно, что дальше с ним делать: городская свалка не справится с таким объемом. Кроме того, в 2021-м, после таких же проливных дождей, как те, что идут последние две недели, барьер не выдержал, и 4000 кубических метров отходов принесло по течению в Вишеград. Сейчас объем мусора в полтора раза больше, и масштаб потенциальной экокатастрофы возрос вместе с ним.