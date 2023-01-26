Ваенга призналась, что ее задели слова Пугачевой о холопах и рабах

Во время интервью YouTube-каналу «Макарена» Ваенга вспомнила слова Пугачевой, которая назвала хейтеров из России холопами и рабами. Певица отказалась обсуждать личность Примадонны, но призналась, что ее задели эти слова и она приняла их на свой счет.