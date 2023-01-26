Ваенга призналась, что ее задели слова Пугачевой о холопах и рабах

Певица Елена Ваенга призналась, что ее задели слова примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой о холопах и рабах. Однако артистка не собирается обсуждать коллегу.
Во время интервью YouTube-каналу «Макарена» Ваенга вспомнила слова Пугачевой, которая назвала хейтеров из России холопами и рабами. Певица отказалась обсуждать личность Примадонны, но призналась, что ее задели эти слова и она приняла их на свой счет.
«Никому не приятно, когда ему тычут. Время все расставит на свои места и все будет так, как надо. Но вот агрессия чудовищная, которая полилась... Я не буду стоять в рядах тех людей, которые буду поливать ее», — заявил Ваенга.
Пугачева приняла решение уехать из России вместе с семьей. Сейчас звездная семья проживает в Израиле. Супруг певицы, юморист Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) зарабатывает деньги на гастролях, а артистка занимается детьми и ведет светскую жизнь.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами