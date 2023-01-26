Протестующие в Перу попросили о помощи Владимира Путина

26 января, Лима. Протестующие в столице Перу против правительства Дины Болуарте пронесли транспарант с призывом о помощи к президенту России Владимиру Путину. Ролик с изображением плаката стал объектом обсуждения в социальных сетях.
В ходе новых акций протеста митингующие прошли с российским флагом и плакатом «Путин, помоги! Нас убивают за то, что мы защищаем свою Родину!». Позднее другая группа демонстрантов у посольства России призывала Москву вмешаться в ситуацию в Перу.
Видео с лозунгами митингующих быстро распространились в социальных сетях. Многие пользователи поддержали призыв демонстрантов.
Комментаторы критиковали США за их роль в перевороте в Перу и осуждали насильственные действия правительства Болуарте.
Многие пользователи отмечали общий рост усталости Латинской Америки от вмешательства США во внутреннюю политику других государств.
Протесты в Перу продолжаются с начала декабря. Поводом для народных выступлений стало свержение президента Педро Кастильо. Он был отстранен от должности 7 декабря после попытки распустить парламент. Ожидалось, что депутаты в третий раз рассмотрят вопрос о его импичменте. Армия и полиция выступили против роспуска конгресса. Педро Кастильо был арестован, а его пост заняла вице-президент Дина Болуарте. Свергнутого главу государства обвиняют в попытке организации мятежа, злоупотреблении властью и коррупции.