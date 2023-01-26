Звезду «Бриджертонов» Реге-Жана Пейджа назвали самым красивым мужчиной в мире

Звезду сериала «Бриджертоны» Реге-Жана Пейджа признали самым красивым мужчиной в мире. Актер занял первое место в рейтинге, который составил глава центра косметической и пластической хирургии в Лондоне — доктор Джулиан Де Сильва.
Список составлялся на основе правила золотого сечения. Эксперт соотнес с ним лицо Пейджа и выяснил, что его пропорции близки к совершенным на 93,65%, пишет Metro.
«Реге одержал победу благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам», — пояснил Де Сильва.
По словам доктора, высокую оценку также получила идеальная форма губ актера. Причиной немного заниженного балла звезды «Бриджертонов» оказался нос артиста.
Второе место в рейтинге занял звезда «Тора» Крис Хемсворт с результатом 93,53%. Третьим стал американский актер Майкл Би Джордан (93,46%). На четвертой строчке оказался певец Гарри Стайлс (92,3%).