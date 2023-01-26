JB Press: увеличение товарооборота с Россией стало холодным расчетом Китая

В материале приводятся данные о том, что рекордный рост российско-китайского товарооборота обеспечивался в 2022 году в основном за счет нефти. Пекину выгодно покупать этот энергоресурс, поскольку его стоимость в условия антироссийских санкций находится на очень низком уровне.