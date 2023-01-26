JB Press: увеличение товарооборота с Россией стало холодным расчетом Китая

Китай, наращивая торговлю с Россией, руководствуется холодным экономическим расчетом, а не желанием поддержать ее политический курс, считает автор статьи для японского издания JB Press.
В материале приводятся данные о том, что рекордный рост российско-китайского товарооборота обеспечивался в 2022 году в основном за счет нефти. Пекину выгодно покупать этот энергоресурс, поскольку его стоимость в условия антироссийских санкций находится на очень низком уровне.
Так, по информации главного таможенного управления КНР, общий объем торговли республики с РФ по итогам прошлого года составил 188,5 млрд долларов. Однако 77,8% китайского импорта составила так называемая минеральная продукция. Это означает, что увеличение общего объема товарооборота между странами является результатом роста покупки Китаем российских нефтепродуктов, включая сырую нефть.