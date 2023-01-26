Политолог Сосновский: Шольц запустил механизм саморазрушения Германии из-за Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц перешел точку невозврата, приняв решение о предоставлении Украине боевых танков Leopard. Об этом заявил немецкий политолог Александр Сосновский.
В эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт отметил, что глава правительства нарушил присягу, которую он давал гражданам ФРГ. Своим решением Шольц разрушает то, что немцы выстраивали на протяжении многих лет.
В связи с этим Сосновский предложил Шольцу уйти в отставку. Только в этом случае у социал-демократов будет будущее во власти в Германии.
«Запущен механизм саморазрушения. Тот механизм саморазрушения, который сломает всю эту систему», — подчеркнул политолог, говоря об ошибке канцлера ФРГ.
Ранее сообщалось, что Германия планирует создать два танковых батальона для Украины. На первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Плюс ко всему США приняли решение о предоставлении Киеву танков Abrams.