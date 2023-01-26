Уснувшую у коляски с младенцем пьяную петербурженку могут лишить родительских прав

Замерзающего младенца в коляске обнаружили рядом со спящей пьяной матерью на улице в Петербурге. Женщину могут лишить родительских прав по ходатайству родственников. Об этом член Ассоциации юристов России Руслан Мирзеханов рассказал «Невским Новостям».
Сам инцидент произошел на остановке общественного транспорта в Приморском районе города. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Гражданку и ее сына госпитализировали.
По словам специалиста, горе-матери в зависимости от обстоятельств может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Ведомства, занимающиеся надзором за соблюдением прав несовершеннолетних, возьмут семью на контроль. Для лишения женщины родительских прав потребуются веские основания.