Уснувшую у коляски с младенцем пьяную петербурженку могут лишить родительских прав

По словам специалиста, горе-матери в зависимости от обстоятельств может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Ведомства, занимающиеся надзором за соблюдением прав несовершеннолетних, возьмут семью на контроль. Для лишения женщины родительских прав потребуются веские основания.