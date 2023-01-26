Премьер Камбоджи заявил о готовности помогать российским саперам на Украине

Власти Камбоджи готовы заняться организацией обучения для российских саперов. Страна при этом отказалась оказывать военную помощь Украине вместе с Западом, о чем заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.
В четверг политик сообщил, что обучение в Камбодже саперов ВСУ было гуманитарной акцией. Хун Сен заявил, что рад помочь любой стране, которая хочет отправить своих военных на курсы по разминированию, включая Россию.
«Камбоджа не отправляла на Украину ни войска, ни инструкторов по разминированию, то, что мы сделали, сделано исключительно по гуманитарным причинам», — процитировала премьера камбоджийская газета Khmer Times.
Ранее СМИ сообщили, что Камбоджийский противоминный центр (CMAC) завершил обучение саперов ВСУ, техническую поддержку им оказало правительство Японии.
Тем не менее, украинские военные с завидной периодичностью демонстрируют неумение обращаться с взрывчатыми веществами. В Сети завирусилось видео с бронемашиной ВСУ, которая подорвалась на собственной мине, сообщает «Царьград».