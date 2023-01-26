Актер Марк Горонок рассказал, как поклонница попросила его стать донором спермы

Звезда фильмов «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна» Марк Горонок рассказал о странной просьбе поклонницы. Женщина попросила актера стать донором спермы, чтобы родить от него ребенка.
Горонок не скрывает, что у него много поклонниц даже в 49 лет. Однако поступки некоторых из них до сих пор удивляют актера. К нему обратилась женщина, которая потребовала стать донором спермы.
«Она настолько была одержима идеей родить от меня ребенка из пробирки, что умудрилась найти мой телефон и даже гонорар мне предложила — 100 тысяч рублей», — рассказал Горонок изданию kp.ru.
По словам актера, женщина писала ему в течение месяца, а затем и вовсе вышла на его бывшую жену Анну и хотела сделать ее своей сторонницей. Экс-супруга артиста была в шоке от ее предложения.