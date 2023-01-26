В Нижнем Тагиле СК и прокуратура проверят школу после избиения девочки в туалете

Сотрудники СК и прокуратуры намерены провести проверку по факту избиения девочки в туалете нижнетагильской школы № 33. По итогам следственных мероприятий будут приняты меры реагирования, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Установлено, что подростки находились в туалете. Одна из девочек сидела на подоконнике и внезапно со всей силы ударила стоящую напротив сверстницу ногой в лицо. Очевидцами стали другие школьники. Они снимали инцидент на камеры мобильных телефонов.
По факту происшествия назначена проверка. Инцидентом также заинтересовались сотрудники ПДН. К расследованию подключилась и прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.
Тем временем во Владивостоке трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщал телеканал RT. По факту происшествия начато разбирательство.