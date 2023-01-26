В Нижнем Тагиле СК и прокуратура проверят школу после избиения девочки в туалете

Установлено, что подростки находились в туалете. Одна из девочек сидела на подоконнике и внезапно со всей силы ударила стоящую напротив сверстницу ногой в лицо. Очевидцами стали другие школьники. Они снимали инцидент на камеры мобильных телефонов.