В нескольких районах Петербурга введут очередные ограничения движения для водителей

О мерах стало известно на фоне и без того напряженной ситуации на дорогах Петербурга. С наступлением зимы водители Северной столицы вынуждены тратить все больше времени в пробках. В городе также растет число ДТП, что резко контрастирует с утверждениями губернатора Александра Беглова о готовности Петербурга к сезону холодов.