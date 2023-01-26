В нескольких районах Петербурга введут очередные ограничения движения для водителей

Жителей Петербурга предупредили о новых ограничениях движения транспорта. Они затронут сразу три района Северной столицы.
Водители города на Неве не смогут проехать по участку Пискаревского проспекта от улицы Жукова до Свердловской набережной. Движение там ограничат в период с 28 января по 02 июня. Меры коснутся и левого поворота с Пискаревского проспекта на шоссе Революции.
Ограничения движения также введут на Витебской Сортировочной улице в районе дома № 2 с 01 февраля по 30 июля. Вместе с тем, водителям запретят движение по боковому проезду Автомобильной улицы между проспектом Народного Ополчения и Стачек в Кировском районе с 28 января по 11 мая.
Государственная административно-техническая инспекция назвала причины введения ограничений. Их оправдывают прокладкой водопровода, инженерных сетей и реконструкцией теплосети.
О мерах стало известно на фоне и без того напряженной ситуации на дорогах Петербурга. С наступлением зимы водители Северной столицы вынуждены тратить все больше времени в пробках. В городе также растет число ДТП, что резко контрастирует с утверждениями губернатора Александра Беглова о готовности Петербурга к сезону холодов.