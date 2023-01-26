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В Петербурге и Новосибирске задержали членов ОПГ за телефонное мошенничество

Происшествия
В Петербурге и Новосибирске задержали членов ОПГ за телефонное мошенничество

Правоохранители задержали десять участников организованной преступной группы в Петербурге и Новосибирске. Их подозревают в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации ведомства, злоумышленники создали сеть кол-центров для обмана граждан. Члены ОПГ звонили своим жертвам и, представляясь сотрудниками несуществующих банков, выманивали деньги. На данный момент установлено 57 потерпевших из девяти регионов РФ.

Возбуждены уголовные дела. Лидера группировки и семь соучастников отправили в СИЗО. Еще двоим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
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