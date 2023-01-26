Гаврилов: поставки танков ВСУ выводят Запад на новый уровень противостояния с Россией

По словам Гаврилова, решение Запада предоставить Украине немецкие танки Leopard и американские Abrams выводит противостояние с российской стороной на новый уровень, однако ситуацию на фронте кардинально не изменит. Москва не откажется от целей СВО даже если Киев получит западные истребители, подчеркнул дипломат.