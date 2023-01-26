Гаврилов: поставки танков ВСУ выводят Запад на новый уровень противостояния с Россией

США и другие страны Североатлантического альянса выходят на новый уровень противостояния с Россией, предоставляя Украине тяжелую бронетехнику. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам Гаврилова, решение Запада предоставить Украине немецкие танки Leopard и американские Abrams выводит противостояние с российской стороной на новый уровень, однако ситуацию на фронте кардинально не изменит. Москва не откажется от целей СВО даже если Киев получит западные истребители, подчеркнул дипломат.