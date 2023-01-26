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Водитель и двое пассажиров легковушки погибли в ДТП с грузовиком под Ярославлем

Происшествия
Водитель и двое пассажиров легковушки погибли в ДТП с грузовиком под Ярославлем

Авария с летальным исходом зарегистрирована на трассе «Холмогоры» в Даниловском районе Ярославской области. В ДТП разбились насмерть три человека, рассказали в региональном МВД.

Согласно данным ведомства, водитель легковой машины Kia потерял управление и оказался на «встречке», где двигался грузовик. Произошло столкновение, которое унесло жизни находившегося за рулем иномарки автомобилиста и двух его пассажиров.

К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС, следователи и бригада скорой помощи. Проводится проверка, в ходе которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что более 15 человек погибли при ДТП с участием грузового автомобиля в Нигерии. Еще 83 участника аварии получили травмы.
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