Узбекистан рассчитывает начать импорт российского газа с 1 марта

Дорожная карта включает в себя восемь пунктов необходимых технических мероприятий, обеспечивающих поставки природного газа по указанной магистрали. Покупать топливо Ташкент будет по рыночным ценам. Поставки являются одной из возможностей реализовать большой потенциал сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере.