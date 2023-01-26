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Узбекистан рассчитывает начать импорт российского газа с 1 марта

Экономика
Узбекистан рассчитывает начать импорт российского газа с 1 марта

Импорт российского газа в Узбекистан планируется наладить с 1 марта 2023 года, сообщило интернет-издание kun.uz со ссылкой на дорожную карту, утвержденную министром энергетики республики Журабеком Мирзамахмудовым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

В рамках подписанного документа предусматриваются поставки энергоресурса из России по трубопроводу «Средняя Азия — Центр» транзитом по территории Казахстана. При этом право собственности Узбекистана на свою газотранспортную систему сохранится, отмечается в сообщении минэнерго.

Дорожная карта включает в себя восемь пунктов необходимых технических мероприятий, обеспечивающих поставки природного газа по указанной магистрали. Покупать топливо Ташкент будет по рыночным ценам. Поставки являются одной из возможностей реализовать большой потенциал сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере.
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