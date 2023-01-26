Военкор Сладков рассказал о значимости боев за Марьинку в ДНР

Подразделения российской армии планомерно продвигаются в Марьинке, уничтожая большое количество украинских националистов и приближая полное освобождение важного в оперативном отношении населенного пункта. Об этом рассказал журналист ВГТРК Александр Сладков.
Известный военкор Александр Сладков объяснил сложность и значимость боевых действий в Марьинке в интервью изданию SM.News.
«Мы тут же получаем контроль над большой территории вокруг Марьинки…. На полях война очень сложная, нужно пройти два километра по заминированному полю, остаться живым под огнем артиллерии и только потом пойти на штурм», — отметил спикер.
Сладков отметил, что в Марьинке находится много тел убитых бойцов ВСУ, которые были брошены своими сослуживцами при бегстве с позиций.
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