Звезда «Бандитского Петербурга» Игорь Лифанов не раз ловил третью жену на измене

Журналисты выяснили неприятную правду о третьей жене звезды сериалов «Бандитский Петербург» и «Спецназ» Игоря Лифанова. Актер не раз ловил супругу, которую зовут Елена Косенко, на измене.
По данным СМИ, Лифанов познакомился с третьей женой в пикантной ситуации. Он отдыхал с друзьями в сауне, и туда вызвали девушек, одной из которых была Косенко.
В 2011 году артист развелся со второй женой и вступил в брак с новой избранницей, поскольку та забеременела. А в 2012 году у пары родилась дочь Алиса.
Источник из окружения Лифанова говорит, что актер несчастен в браке. Артист думал, что Косенко будет ему благодарна за хорошую жизнь, но она по-прежнему ведет себя как в прошлом, утверждает инсайдер.
«Изменяла со всеми, даже с его крестником в соседней комнате», — приводит слова источника «СтарХит».
Лифанов прощал неверность жене ради дочери. Однако летом супруги поругались, и Косенко выгнала мужа и его мать из дома, сняв им студию. Она завладела доступом к аккаунтам мужа в соцсетях и угрожала опубликовать домашние видео.
Пока неизвестно, продолжит ли актер мириться с изменами третьей жены. По словам источника, артист всячески ограждает дочь от разборок родителей. Однако жениться на Косенко Лифанов и не думал, пока она не забеременела, говорит знакомый актера.