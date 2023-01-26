«Мы могли баловаться»: Ольга Медынич о новом сериале «Просто Михалыч»

— У нас была прекрасная компания. Я никогда не работала, допустим, с актером Пашей Ворожцовым. С ним было очень приятно «партнерствовать», потому что он талантливый, чуткий и слышащий партнер. Мы с Пашей часто смеялись во время съемок. Например, у нас в сценарии есть сны — зритель их увидит. Нам играть сны было очень интересно, потому что мы могли баловаться и придумывать всякую дичь (смеется). Мне вот очень интересно посмотреть прежде всего эпизоды с этими снами, потому что они сюрреалистичные, фантастичные, а в некоторых моментах и очень смешные.