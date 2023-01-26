«Мы могли баловаться»: Ольга Медынич о новом сериале «Просто Михалыч»

В воскресенье, 30 января, на ТНТ стартует сериал «Просто Михалыч». По сюжету нерадивые чиновники пытаются отобрать лесхоз у сибиряка Михалыча. За помощью он отправляется в Москву, а остановиться решает у своего брата Владимира. В богатой столичной семьей тем временем царит непонимание. Роль супруги Владимира, постоянно занятой светскими делами Оксаны, исполнила актриса Ольга Медынич. В интервью ФАН она рассказала о съемках в новом сериале, трудностях профессии и роли мечты.
— На ваш взгляд, что самое сложное в актерской деятельности?
— Самое сложное в актерской профессии — это сильная зависимость. Тебя выбирают. Так как я свободолюбивый человек, для меня это, на самом деле, трудно. Еще терпение – его нужно много в нашей работе. Тебя могут какое-то время не снимать, и ты ждешь. В этот момент главное не опустить руки и верить в себя.
— Вы по-настоящему раскрылись в комедийном амплуа. Как вам удается не бояться быть смешной?
— Вообще актер ничего не должен бояться, тем более выступать в разных жанрах. Вы поймите, нас никто не учит на драматических или комедийных артистов. В институтах нас учат только на артистов, а в каком жанре ты чаще играешь — это воля случая. Я обожаю и комедию, и трагедию, и фантастику, и сказки. Все зависит от материала, сценария и команды.
— Вы и в жизни часто шутите и улыбаетесь?
— Да, и в компаниях, и в семье мы много шутим. Мне очень трудно общаться с людьми, чье чувство юмора отличается от моего. Если мы с человеком не совпадаем в юморе, вряд ли мы с ним подружимся.
— Героиня какого из ваших фильмов больше всего похожа по характеру на вас в реальной жизни?
— Вы знаете, в каждой роли есть я. Все люди неоднозначные. У нас у всех много граней, и в разных ситуациях мы поворачиваемся к разным людям разными гранями своего характера. В какой-то момент я такая же резкая, как Ольга Анваровна из «Вампиров средней полосы», в какой-то – милая, добрая и неуверенная в себе, как в «Идеальной семье», а иногда я властная и характерная, как в сериале «Просто Михалыч». И это все я!
— Какую свою роль вы считаете самой лучшей?
— Конечно же, своей лучшей ролью я считаю ту, которая будет в будущем. На самом деле, этот вопрос надо адресовать зрителю. Актер сам себе на него ответить не может.
— Какую роль вам хотелось бы исполнить?
— Дело не в роли, а в команде, в интересном сценарии, в потрясающих партнерах и режиссере. Кино – это двусторонний, обоюдный процесс. Ты можешь сыграть роль своей мечты, но если у проекта плохой сценарий, плохой режиссер или партнер, который тебя не слышит, кино не получится. Так что я всегда мечтаю оказаться в нужное время в нужном месте с нужными людьми.
— Что в вашей жизни сейчас занимает наибольшую часть времени?
— Знаете, я очень люблю свою семью, для меня она всегда на первом месте, несмотря на специфику моей профессии. Больше всего я люблю путешествовать вместе с семьей. Я буквально живу от путешествия к путешествию, они продлевают жизнь и обеспечивают тем зарядом энергии, который необходим, чтобы двигаться дальше.
— Вы снялись в сериале «Просто Михалыч». Как проходили съемки? Какие впечатления у вас остались об этом проекте?
— У нас была прекрасная компания. Я никогда не работала, допустим, с актером Пашей Ворожцовым. С ним было очень приятно «партнерствовать», потому что он талантливый, чуткий и слышащий партнер. Мы с Пашей часто смеялись во время съемок. Например, у нас в сценарии есть сны — зритель их увидит. Нам играть сны было очень интересно, потому что мы могли баловаться и придумывать всякую дичь (смеется). Мне вот очень интересно посмотреть прежде всего эпизоды с этими снами, потому что они сюрреалистичные, фантастичные, а в некоторых моментах и очень смешные.
— Назовите три основные, на ваш взгляд, причины, по которым нашим читателям стоит посмотреть сериал «Просто Михалыч»!
— Во-первых, в сериале поднимается вопрос о семейных ценностях, который интересен во все времена. Во-вторых, в нем много юмора и взгляд со стороны на богатых людей. И третье – это трансформация всех героев. Мы застаем их в одной точке, а к концу сериала они меняются на 180 градусов. Мне кажется, зрителю будет интересно за этим наблюдать.
— Сейчас россияне переосмысливают российское кино и сериалы. Например «Чебурашка» бьет рекорды по сборам. Ожидаете, что «Просто Михалыч» тоже станет хитом на ТВ?
— Я желаю этому проекту легкого пути и зрительской любви – это главное. Ведь все, что мы делаем, мы делаем для зрителя. Если он полюбит нашу семью, это будет здорово. Это будет значить, что мы достигли того результата, к которому шли. Если «Просто Михалыч» поднимет настроение людям, это будет то, чего мы ожидали.
— А что вы сами смотрите в свободное время?
—Я всеядна. Я смотрю все сериалы на этой планете, все полные метры, все короткие метры. Кино – это настроение. Вот какое у меня сегодня настроение, то я и смотрю. Я обожаю мультики, сказки, фэнтези, фильмы ужасов, триллеры. Люблю все жанры и даже не могу ничего посоветовать, потому что кино – это вкусовщина.
— Что вас вдохновляет и кто из актеров является для вас ориентиром?
— Меня вдохновляет огромное количество людей. Я обожаю Мэрил Стрип и Алису Бруновну Фрейндлих. Восхищаюсь их талантом и пересматриваю некоторые фильмы с ними много-много раз. Наверное, для меня это две вершины актерской игры.