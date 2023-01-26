Соловьев предложил называть Германию стороной конфликта на Украине из-за танков Leopard

Россия должна расценивать Германию в качестве участницы украинского конфликта после решения Берлина передать боевые танки Leopard киевскому режиму. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.
По словам журналиста, после этой ситуации Москва может расценивать немецкие военные объекты и базы в качестве законной цели для атаки. Появление танков Leopard у ВСУ однозначно приведет к тому, что Россия поменяет свое отношение к Германии.
«Пора послать четкий и решительный сигнал, что мы считаем Германию стороной конфликта», — предложил Владимир Соловьев.
Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение о передаче Украине 14 танков Leopard 2А6. Немецкий канцлер Олаф Шольц позже заявил, что инициатива Берлина о предоставлении техники Киеву никак не связана с политическим давлением. Но стоит отметить, что руководство Соединенных Штатов также решило отправить на Украину свои боевые танки Abrams.