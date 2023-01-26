Самарские власти направят 205 млн рублей на благоустройство городских парков

Власти Самары выделили 205,2 млн рублей на благоустройство трех парков и сквера. Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика.
В сквере «Самарец» планируется выполнить озеленение, демонтировать существующие тротуары и малые архитектурные формы и обновить их, уложить плиточное покрытие, оборудовать пандус, построить фонтан, смонтировать систему автоматического полива и оформить входную группу, сообщает сетевое издание «ВолгаНьюс».
В парке «Воронежские озера» будет оборудована парковка, дорожные знаки и разметка. Там установят урны, скамейки, стенды. Будет обустроена контейнерная площадка для ТБО.
В «Ерик парке» планируют оборудовать велосипедную дорожку, пешеходную зону и зону отдыха, включающую стол, скамейки, качели и так далее.
В парке «Молодежный» будет восстановлено естественное озеро, создана смотровая площадка, оборудована спортивная зона со скейтпарком.