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Самарские власти направят 205 млн рублей на благоустройство городских парков

Общество

Власти Самары выделили 205,2 млн рублей на благоустройство трех парков и сквера. Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика.

Самарские власти направят 205 млн рублей на благоустройство городских парков

В сквере «Самарец» планируется выполнить озеленение, демонтировать существующие тротуары и малые архитектурные формы и обновить их, уложить плиточное покрытие, оборудовать пандус, построить фонтан, смонтировать систему автоматического полива и оформить входную группу, сообщает сетевое издание «ВолгаНьюс».

В парке «Воронежские озера» будет оборудована парковка, дорожные знаки и разметка. Там установят урны, скамейки, стенды. Будет обустроена контейнерная площадка для ТБО.

В «Ерик парке» планируют оборудовать велосипедную дорожку, пешеходную зону и зону отдыха, включающую стол, скамейки, качели и так далее.

В парке «Молодежный» будет восстановлено естественное озеро, создана смотровая площадка, оборудована спортивная зона со скейтпарком.
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