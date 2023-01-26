Житель Краснодара два часа ходил с пулей в груди, чтобы не беспокоить врачей

Житель Краснодара решил не беспокоить врачей и два часа ходил с пулей в груди, сообщает Telegram-канал Kub Mash.
ЧП произошло в доме на улице Песчаной. Мужчина решил почистить обрез ружья, которое внезапно выстрелило в левую часть груди.
Мужчина сообщил о случившемся дочери. Женщина не поверила, но попросила своего супруга проведать отца. Тот обнаружил 61-летнего потерпевшего лежащим на пороге своего дома и вызвал скорую помощь.
Пострадавший объяснил врачам, что не хотел беспокоить медиков, ведь двери его дома были заперты изнутри, и попасть в помещение не представлялось возможным. Его забрали в реанимацию в тяжелом состоянии.
Ранее мужчина застрелил двух человек в Калининграде у Центрального рынка, сообщал телеканал RT. Мотивом преступления стала личная неприязнь.