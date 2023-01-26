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Литовкин раскрыл истинную цель поставок американских танков Abrams на Украину

Армия
Литовкин раскрыл истинную цель поставок американских танков Abrams на Украину

Американские танки Abrams, которые Пентагон обещал отправить на Украину, бесполезны без поддержки с воздуха и сухопутных войск, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

В комментарии «Царьграду» полковник запаса Литовкин отметил, что 31 танк на украинском фронте протяженностью в 800 километров — «это ничто». Кроме того, упомянутые американские машины не лучшим образом проявили себя во время боевых действий на Ближнем Востоке.

«Танк сам по себе слепоглухонемое существо, я так его называю. У него достаточно ограниченный обзор — у командира, наводчика и механика-водителя. Танку обязательно нужна поддержка. В том числе, для того чтобы видеть, кто сидит в кустах», — сказал он.

Литовкин считает, что сделанный в США анонс только доказывает нежелание Вашингтона реально «помочь» Киеву победить. В Белом доме заинтересованы только в продолжении кризиса в стране и надеются, что продолжающаяся спецоперация когда-нибудь истощит Россию.
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