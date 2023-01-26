Литовкин раскрыл истинную цель поставок американских танков Abrams на Украину

В комментарии «Царьграду» полковник запаса Литовкин отметил, что 31 танк на украинском фронте протяженностью в 800 километров — «это ничто». Кроме того, упомянутые американские машины не лучшим образом проявили себя во время боевых действий на Ближнем Востоке.