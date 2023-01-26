Литовкин раскрыл истинную цель поставок американских танков Abrams на Украину

Американские танки Abrams, которые Пентагон обещал отправить на Украину, бесполезны без поддержки с воздуха и сухопутных войск, считает военный эксперт Виктор Литовкин.
В комментарии «Царьграду» полковник запаса Литовкин отметил, что 31 танк на украинском фронте протяженностью в 800 километров — «это ничто». Кроме того, упомянутые американские машины не лучшим образом проявили себя во время боевых действий на Ближнем Востоке.
«Танк сам по себе слепоглухонемое существо, я так его называю. У него достаточно ограниченный обзор — у командира, наводчика и механика-водителя. Танку обязательно нужна поддержка. В том числе, для того чтобы видеть, кто сидит в кустах», — сказал он.
Литовкин считает, что сделанный в США анонс только доказывает нежелание Вашингтона реально «помочь» Киеву победить. В Белом доме заинтересованы только в продолжении кризиса в стране и надеются, что продолжающаяся спецоперация когда-нибудь истощит Россию.