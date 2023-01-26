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В Москве задержали пьяного мужчину, ломившегося ночью в военкомат

Происшествия
В Москве задержали пьяного мужчину, ломившегося ночью в военкомат

В Москве правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который пытался незаконно попасть на территорию Перовского военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, нетрезвый гражданин планировал пройти через ворота. Поняв, что те закрыты, он стал искать другие способы пробраться в здание. На место вызвали правоохранителей.

Нарушителя отправили на освидетельствование. Также в отношении него составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
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