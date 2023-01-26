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Ани Лорак анонсировала благотворительный концерт в помощь Украине

Шоу-бизнес
Ани Лорак анонсировала благотворительный концерт в помощь Украине

Певица Ани Лорак решила помочь своей стране и анонсировала благотворительный акустический концерт в поддержку Украины. Исполнительница собирает средства для пострадавших соотечественников.

Лорак объявила о предстоящем концерте в социальных сетях и попросила подписчиков переходить на ее сайт. Оказалось, артистка создала собственную благотворительную платформу, где рассказывает о выступлениях в помощь украинцам.

Долгое время после 24 февраля украинская исполнительница хранила молчание. Все же Лорак решила принять сторону соотечественников и провела концерт в их поддержку, сообщает портал Teleprogramma.pro.
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