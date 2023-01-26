Ученица Мессинга назвала блефом заявление мужчины, заявившего о близком родстве с пророком

Житель Подольска Дмитрий Киселев несколько лет назад обратился в программу «Пусть говорят» и заявил, что он сын гипнотизера и телепата Вольфа Мессинга. Ученица ясновидящего рассказала, что это ложь.
Мужчина отметил, что ему якобы передался дар, позволяющий общаться с духами и видеть будущее. Согласно официальной версии, у Мессинга никогда не было детей, поэтому слова Киселева были восприняты поклонниками пророка с большим сомнением, пишет «СтарХит».
«Это самый натуральный блеф», — рассказала ученица телепата Ольга Мигунова.
Исследовательница биографии ясновидящего Галина Пащенко тоже разделила эту точку зрения. Мессинг не хотел иметь детей, поскольку боялся, что им передастся его дар, который не сделал счастливым самого гипнотизера.