Сервис START опубликовал первые фото со съемок сериала «Папины дочки. Новые»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал первые кадры со съемок ситкома «Папины дочки. Новые». На фото можно увидеть героев перезапуска.
Кадры со съемочной площадки сериала появились в Telegram-канале сервиса START. На снимках показали не только новых, но и полюбившихся поклонникам «Папиных дочек» актеров.
Кроме того, пресс-служба онлайн-кинотеатра поделилась подробностями о сериале. В центре сюжета снова окажется семейство Васнецовых, которых опять настигает их проклятье. Даша сбегает из дома в канун годовщины свадьбы, а трудоголик Веник остается один с четырьмя дочерьми.
Роли новых «папиных дочек» достались Вите Корниенко, Еве Смирновой, Полине Айнутдиновой и Полине Денисовой. В перезапуске на экраны вернутся Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие актеры, имена которых пока держат в секрете.