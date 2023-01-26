Сервис START опубликовал первые фото со съемок сериала «Папины дочки. Новые»

Кроме того, пресс-служба онлайн-кинотеатра поделилась подробностями о сериале. В центре сюжета снова окажется семейство Васнецовых, которых опять настигает их проклятье. Даша сбегает из дома в канун годовщины свадьбы, а трудоголик Веник остается один с четырьмя дочерьми.