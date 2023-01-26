Зеленский заявил о нежелании вести переговоры с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Sky News признался в нежелании вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам главы государства, он реально не может понять, кто принимает решения в Москве.
«Это (переговоры. — Прим. ФАН) неинтересно мне. Неинтересно встречаться с ним [Путиным], разговаривать», — сказал Зеленский в беседе с журналистами.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о готовности Москвы договариваться со всеми участниками ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия, в отличие от оппонентов, не отказывается от диалога.