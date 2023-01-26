Аналитики Kept не исключили возвращения России к статусу основного поставщика газа в ЕС

Россия способна в перспективе вернуть себе статус основного экспортера газа на европейский рынок, следует из доклада Kept «Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности».
По мнению 40% участников опроса, проведенного в ходе отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований, несмотря на геополитическую обстановку и разрушения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», Россия сможет в будущем снова стать ключевым поставщиком энергоресурса в Европу. Такой же точки зрения придерживается министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.
Возращению России на европейский рынок будут способствовать инфраструктурные и экономические ограничения. Во-первых, для импорта сжиженного природного газа (СПГ), являющегося основной альтернативой трубопроводному, необходимы масштабные регазификационные мощности. Во-вторых, его стоимость с учетом доставки из стран Ближнего Востока и США в разы превышает контрактные цены «Газпрома», поясняют аналитики.
Между тем в Европе нарастает недовольство санкционной политикой властей в отношении российских энергоносителей. Так, в Вене 21 января прошел митинг в поддержку снятия ограничений с РФ, пишет «ФедералПресс».