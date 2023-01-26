Аналитики Kept не исключили возвращения России к статусу основного поставщика газа в ЕС

По мнению 40% участников опроса, проведенного в ходе отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований, несмотря на геополитическую обстановку и разрушения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», Россия сможет в будущем снова стать ключевым поставщиком энергоресурса в Европу. Такой же точки зрения придерживается министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.