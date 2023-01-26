Спрос на сотрудников со знанием китайского языка растет в Алтайском крае

Рынок труда Алтайского края нуждается в специалистах, владеющих китайским языком. В прошлом году было размещено более 50 подобных вакансий, тогда как в 2021 году – всего три вакансии. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru.
Как пишет издание «Алтайская правда», в целом по РФ количество предложений с требованием китайского языка за год увеличилось в 26 раз. Размещено более 12 000 таких предложений, 50% из которых принадлежит столичным работодателям.
Прежде всего со знанием китайского требуются работники в сферах перевозки и логистики, ИТ-технологий и интернета, розничной торговле, бизнес-услуг. В то же время на европейские языки спрос падает – число вакансий со знанием английского уменьшилось на 41%.
В Алтайском крае в январе 2023 года со знанием китайского языка искали менеджера по закупкам и логистике, специалиста по работе с зарубежными контрагентами, переводчика и преподавателя.