Universal Pictures отменила производство байопика о Мадонне из-за мирового тура певицы

Мадонна объявила о туре, посвященном 40-летию ее карьеры, в середине января. Первый концерт ее The Celebration Tour состоится 15 июля в Ванкувере, а последний — 1 декабря в Амстердаме. Билеты на выступления певицы раскупили за минуты, напоминает Teleprogramma.pro.