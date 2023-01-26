Universal Pictures отменила производство байопика о Мадонне из-за мирового тура певицы

Студия Universal Pictures прекратила производство фильма о жизни певицы Мадонны. Причиной стал мировой тур исполнительницы.
Артистка должна была сама срежиссировать байопик, но теперь не может заниматься этим проектом. Певица бросила все силы на мировое турне, сообщают источники Variety.
По словам одного из инсайдеров, артистка по-прежнему хочет снять автобиографический фильм. Однако пока единственная цель звезды — провести мировое турне.
Мадонна объявила о туре, посвященном 40-летию ее карьеры, в середине января. Первый концерт ее The Celebration Tour состоится 15 июля в Ванкувере, а последний — 1 декабря в Амстердаме. Билеты на выступления певицы раскупили за минуты, напоминает Teleprogramma.pro.
Информация о байопике про артистку впервые появилась в 2020 году. Разработка ленты шла до конца прошлого года. Сыграть Мадонну должна была актриса Джулия Гарнер. Певица сама работала над двумя вариантами сценария.