CNN: в доме бывшего вице-президента США Пенса нашли документы для его поездок за границу

Найденные в доме бывшего американского вице-президента Майка Пенса секретные документы содержали данные, подготовленные для зарубежных поездок политика, передает CNN.
По информации осведомленных источников, иногда такие материалы содержат биографию иностранных лидеров, однако в таких документах могут содержаться и более конфиденциальные данные.
«Около 12 засекреченных документов, обнаруженных в доме Пенса в Индиане, включали справочные материалы, которые были подготовлены для его зарубежных поездок», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в доме президента США Джо Байдена были найдены секретные документы, из-за чего между Белым домом и минюстом начались трения.