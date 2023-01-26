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«Я же не Градский»: Елена Ваенга не хотела занимать кресло наставника в шоу «Голос 60+»

Шоу-бизнес
«Я же не Градский»: Елена Ваенга не хотела занимать кресло наставника в шоу «Голос 60+»

Певица Елена Ваенга призналась, что изначально не хотела садиться в кресло наставника в вокальном шоу «Голос 60+». Ей было стыдно занимать место композитора Александра Градского.

Ваенга рассказала, что ей пришлось согласиться на участие в проекте из-за долга перед теми, кто ее попросил. Певица считала себя недостойной судить выступающих в «Голосе».

«Изначально я очень сопротивлялась. Я говорила: «Мне стыдно, вы что! Ну как вы можете? Я же не Градский»» — приводит слова артистки издание The Voice.

Она все же согласилась сесть в кресло наставника, но весь проект очень старалась помогать участникам, выбирала для них песни. Ваенга точно знает, что никогда не будет членом жюри в детском «Голосе». Певица не сможет судить детей, которые стараются для зрителей.
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