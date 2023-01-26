Движение общественного транспорта перед мостом Александра Невского заблокировано из-за ДТП

Два легковых автомобиля столкнулись на Заневском проспекте в Петербурге. В результате оказалось заблокировано движение общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел перед мостом Александра Невского. Дорожная авария перекрыла проезд троллейбусу, из-за чего образовалась пробка. Другие детали случившегося устанавливаются.
С приходом зимы в Северной столице значительно увеличилось количество ДТП. Коммунальные службы демонстрируют халатность, а команда губернатора Александра Беглова игнорирует череду жалоб от горожан.