Ульяновск посетят делегации из Армении, Белоруссии и Южной Осетии

Ульяновская область продолжает работать над развитием и укреплением не только межрегиональных, но и международных связей. В 2023 году ожидается приезд в регион делегаций из Армении, Белоруссии и Южной Осетии.
За 2022 год в области с бизнес-миссиями побывали представители 11 субъектов Российской Федерации и двух стран СНГ. В условиях санкционного давления ульяновские предприятия находят новые ниши, выстраивают новые логистические цепочки, сообщает сетевое издание «Ульяновск сегодня». По итогам встреч намечается 257 промышленных коопераций и проектов по импортозамещению.
Большие планы у ульяновских промышленников и на 2023 год. Регион традиционно будет участвовать в международных выставках, где можно не только презентовать продукцию местных промышленников, но и наладить новые деловые контакты.
Уже 3 февраля в Ульяновской области ожидают делегацию Республики Беларусь. Соседи хотят проработать вопрос сотрудничества в области авиастроения и радиоэлектроники. Также будет организован ответный визит. Тогда в Белоруссии пройдут Дни Ульяновской области.
Ожидается приезд делегаций из Армении и Южной Осетии, а также проведение Дней Республики Южная Осетия на территории Ульяновской области. Запланированы визиты ульяновских промышленников и бизнесменов в Казахстан, Киргизию и Узбекистан, где в Ташкенте пройдет форум «ИННОПРОМ. Центральная Азия».