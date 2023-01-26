Блащак анонсировал первые поставки американских танков Abrams в Польшу

В четверг политик сообщил, что первые 58 танков попадут в Польшу уже весной. По словам Блащака, американские машины заменят собой потери армии после поставок Украине старых советских танков Т-72 из собственных запасом. Самые современные танки Abrams Польша рассчитывает получить к концу будущего года.