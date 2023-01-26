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Блащак анонсировал первые поставки американских танков Abrams в Польшу

Армия
Блащак анонсировал первые поставки американских танков Abrams в Польшу

Первые партии американских тяжелых танков M1 Abrams поступят в Польшу весной текущего года, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

В четверг политик сообщил, что первые 58 танков попадут в Польшу уже весной. По словам Блащака, американские машины заменят собой потери армии после поставок Украине старых советских танков Т-72 из собственных запасом. Самые современные танки Abrams Польша рассчитывает получить к концу будущего года.

В прошлом году Варшава подписала контракт по передаче из США 250 танков Abrams, а после дополнительно купила еще 116 таких машин. Также минобороны страны утвердило покупку у Южной Кореи тысячи танков K2 «Черная пантера».

Ранее в Сети высмеяли поведение Моравецкого, после того как он потребовал от Германии компенсацию за отданные Украине танки, сообщает «Царьград».
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